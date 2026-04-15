【モデルプレス＝2026/04/15】Snow Manが起用されたプーマジャパンのキャンペーン「YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）」が4月15日より開始。新ビジュアルとムービーが公開された。【写真】Snow Man、メンバーの個性光る新ビジュアルアザーカット◆Snow Man、息の合った動き披露本キャンペーンでは、「YOUR DIRECTION」をテーマに“自分のままで行こう”というメッセージのもと、Snow Manがランニングスタイルシューズ「VELOC