ＮＹ時間の終盤に入ってユーロドルは１．１７ドル台後半と本日高値圏での推移となっている。ユーロドルは上値追いが続いており、一時１．１８ドル台を回復。本日で７日続伸となっており、２００日線を上放れる展開が見られている。 市場ではイラン情勢に楽観的な見方が広がっているが、原油については、当面は高水準の推移が続くとの見方が優勢。イラン情勢にメドがついたとしても中東の石油輸出が紛争前の状況