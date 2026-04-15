【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲垣吾郎、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』（「_」は、穴の絵文字が正式表記）が、2026年初夏にグランドシネマサンシャイン 池袋他にて公開されることが決定した。 ■「わからない」のにぐっとくる映画 本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美