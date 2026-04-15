【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の予告映像が解禁された。 ■「活動凍結、一度したいと思っています」3人からライブスタッフにコールドスリープを伝える場面から始まる貴重映像 本作は、2015年公開の『WE ARE Perfume-WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年振り2度目のドキュ