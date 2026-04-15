北海道中標津警察署は道路交通法違反(無免許運転)の疑いで、中標津町に住む大工の男(57)を現行犯逮捕しました。男は2026年4月14日午後0時20分ごろ、中標津町の町道で運転免許証の交付を受けずに、軽貨物自動車を運転した疑いが持たれています。警察官が運転席の窓に黒いアクリル板を挟んだ視界が悪い車を見つけ、職務質問したことから発覚しました。男はこの時、「取り消しになったので免許証はありません」と無免許運転を認めたと