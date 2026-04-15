HANA「Blue Jeans」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、女性グループ最速で累積再生数3億回を突破した。【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV週間再生数は530万9546回を記録。累積再生数は3億291万108回となり、2025年7月28日付の同ランキング初登場から登場39週で累積再生数3億回を突破。「ROSE」に続く、自身通算2作目の累積再生数3億回突破作品になるとともに、「ROSE」（45週）を