スピッツ「楓」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数103万3407回を記録し、累積再生数は2億32万5991回に。自身通算4作目【※1】の累積再生数2億回を突破した。【動画】スピッツ「楓」ミュージックビデオ本作は、1998年8月に発売されたアルバム『フェイクファー』の収録曲としてリリースされ、同年7月に「楓／スピカ」としてシングルカットされた楽曲。同曲を原案とし、俳優・福士蒼汰