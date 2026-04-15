RADWIMPSの「正解」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数165万9039回を記録。自身通算11作目【※1】の累積再生数1億回が突破となった。累積再生数は1億15万7811回。【動画】RADWIMPS「正解」ミュージックビデオ本作は、2018年に放送されたNHK『RADWIMPS 18祭』のために書き下ろされ、アルバム『ANTI ANTI GENERATION』に収録した「正解（18Fes ver.）」を、新たにスタジオレコーデ