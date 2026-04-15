米津玄師「さよーならまたいつか！」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算5作目【※】の累積再生数3億回突破作品となった。【動画】逆再生で物語が進む「さよーならまたいつか！」MVなお、週間再生数156万3377回を記録。累積再生数は3億86万1593回。本作は、俳優・伊藤沙莉が主演を務めたNHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌として書き下ろされた楽曲。【※】米津玄師の累積再生数3億