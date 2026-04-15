シンガー・ソングライターのキタニタツヤの新曲「火種」が、最新の4月20日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で57位に初登場した。【動画】キタニタツヤ×BABYMETAL異色コラボ曲の一部が聴ける 『地獄楽』第2期PV本作は、4月よりPrime VideoやU-NEXT、TOKYO MX・BS日テレほか各局で放送中のテレビアニメ『日本三國』のオープニング・テーマとして書き下ろされた。83位には、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデューサ