King Gnu「AIZO」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算17作目【※1】の累積再生数1億回を突破した。【動画】King Gnu「AIZO」MV週間再生数694万8509回を記録。累積再生数は1億399万1966回となり、登場14週目で累積再生数1億回を突破。「SPECIALZ」（登場11週で達成）に次ぐ、自身2番目の速さでの達成。2026年度に配信を開始した楽曲【※2】では、「lulu.」（登場11週で達成）に次ぐ、2