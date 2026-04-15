今年8月にCDデビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2の新曲「HEARTLOUD」（ハートラウド）が、4月15日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において1位に初登場。今年2月23日付での「UNISON」に続き、自身通算2作目のデジタルシングル1位を獲得した。【番組カット】わちゃわちゃと…楽しそうにトークをするKis-My-Ft2本作は、テレビアニメ『MAO』（NHK総合／4月4日放送開始）のオープニングテーマ。初週ダ