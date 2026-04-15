M!LKの「爆裂愛してる」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で2026年3月30日付以来、3週ぶりに1位に浮上。通算2週目の1位を獲得。週間再生数820万3745回、累積再生数7804万8592回を記録した。【動画】M!LK、初のストリーミング1位「爆裂愛してる」MV2位には米津玄師「IRIS OUT」が前週5位から順位を上げ、2026年3月30日付以来、3週ぶりにTOP3に返り咲いた。週間再生数745万8118回、累積再生数4億55