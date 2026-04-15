俳優の横浜流星が、29日に行われる「3歳ダート三冠競走」の初戦「第71回 羽田盃（Jpn I）」のプレゼンターに就任した。7日には東京シティ競馬（TCK）の2026年度イメージキャラクターに起用されたことが発表された横浜は、19日から放送の新TVCM『羽田盃STAR☆T』篇に出演し、29日にはTCK羽田盃にプレゼンターとして来場する。【動画】コメントも到着！馬と触れ合う横浜流星今回放送される新TVCMには、イメージソングとして中島