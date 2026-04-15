新しい地図の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』が、2026年初夏に公開することが決定した。本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾となる。【写真】稲垣、草なぎ、香取がトリプル主演に！映画『バナ穴 BANA_ANA』場面カット監督は様々なフィールドで活躍する山内ケンジが務め、共演には、バラエティのみ