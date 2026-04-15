Kis―My―Ft2の藤ケ谷太輔（38）がプロデュースするブランド「Aimetoi（エメトワ）」が新商品を発売する。商品は、香水2種類とハンドクリームを展開。藤ケ谷の誕生月の6月に開花するピオニーの香りをベースに調香された。ブランド誕生“1”周年記念で“1”年ぶりに誕生する新たな香りで、キスマイのデビュー年が20“11”年であることから、新フレグランスは「11（イチイチ）」と命名。「今シーズンも、ぜひおそろいの香りを一