BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）の最新アルバム『Banquet』（バンケット）が、4月15日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、1位に初登場。自身初のデジタルアルバム1位となった『Parade』（2024年4月1日付）以来、2年1ヶ月ぶり、通算2作目の1位を獲得した。【動画】一発撮りのピアノアレンジ！MAZZEL「Only You」本作には、メンバーのNAOYAがW主演を務めたテレビドラマ『セ