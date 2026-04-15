【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１４日、米保守系の大衆紙ニューヨーク・ポストの電話インタビューで、米国とイランの戦闘終結に向けた２回目の協議が「２日以内」にパキスタンの首都イスラマバードで開催される可能性があると述べた。同紙によると、トランプ氏はインタビューで再協議の話し合いが継続中と説明した後、約３０分後に記者に電話を折り返し、「イスラマバードにいた方がいい。２日以内に何かが起