HANA「NON STOP」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】HANA「NON STOP」ミュージックビデオ週間再生数322万7081回を記録。累積再生数は1億154万1704回となり、1億回突破は自身通算8作目【※1】。国内女性グループ歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。【※1】HANAの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「ROSE