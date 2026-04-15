Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔（３８）がプロデュースする香水ブランド「Ａｉｍｅｔｏｉ（エメトワ）」から、新商品が６月２５日から発売される。公式サイトでは１５日から先行販売がスタートする。新作「１１（イチイチ）」は、同ブランドが１周年であることや、キスマイのデビュー年「２０１１年」など、自身にゆかりのある数字に由来。藤ヶ谷の誕生月の６月に開花を迎えるピオニーの香りをベースに調香している。「最高