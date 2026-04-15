俳優の稲垣吾郎（５２）、草ナギ剛（５１）、香取慎吾（４９）が映画「バナ穴ＢＡＮＡ＿ＡＮＡ」（山内ケンジ監督、初夏公開）にトリプル主演することが１４日、分かった。１９９４年公開の映画「シュート」ではＳＭＡＰ６人（当時）で主演しているが、稲垣、草ナギ、香取の３人で映画に主演するのは初めて。３人はそれぞれが本人役で出演。時間や場所を不条理で現実離れした設定のため、リアルとフィクションが入り交じった