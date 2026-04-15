Ｇｏｏｇｌｅは２０２６年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで金メダルを獲得し、「りくりゅう」の愛称で親しまれる三浦璃来・木原龍一ペアを起用した新ＴＶＣＭ、ブラウザなら、ＧｏｏｇｌｅＣｈｒｏｍｅ❘りくりゅう「Ｎｏ．１を支える」篇／検索なら、Ｇｏｏｇｌｅ❘りくりゅう「涙もろいパートナー」篇を、４月１７日から全国で放映開始すると発表した。ブラウザなら、ＧｏｏｇｌｅＣｈｒｏｍｅ