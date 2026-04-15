【ワシントン＝池田慶太】米中央軍は１４日、イランの港湾や沿岸地域への船舶の出入りを阻止する封鎖措置について、１万人以上の兵士、１２隻以上の軍艦、数十機の航空機が任務に就いていると発表した。１３日に封鎖開始後、最初の２４時間に封鎖を突破した船はなく、６隻が米軍の指示に従ってオマーン湾のイラン港湾に引き返したという。中央軍は声明で、「封鎖措置は、イランの港湾と沿岸地域を出入りするあらゆる国の船舶