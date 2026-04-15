Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）がプロデュースするブランド「Aimetoi」から、新フレグランス「11（イチイチ）」シリーズとしてロールオンパフュームオイルなど3商品が登場する。自身の誕生日の6月25日発売で、同月に旬を迎えるピオニーの香りが基調。「11」はブランド1周年と、グループがデビューした2011年の“1”に由来。藤ケ谷は「自分の中でも大切にしている数字」とし、商品について「最高の香りができ上がりました」と自信を