NY株式14日（NY時間14:23）（日本時間03:23） ダウ平均48448.74（+230.49+0.48%） ナスダック23549.95（+366.21+1.58%） CME日経平均先物58790（大証終比：+760+1.29%） 欧州株式14日終値 英FT100 10609.06（+26.10+0.25%） 独DAX 24044.22（+301.78+1.27%） 仏CAC40 8327.86（+91.88+1.12%） 米国債利回り 2年債 3.747（-0.025） 10年債 4.252（-0.042） 30年債 4.86