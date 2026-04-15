全日空の整備業務で不適切な行為が相次いで確認され、国土交通省は業務改善勧告を行いました。伊丹空港では2025年11月、全日空の整備士が社内規定で使用が禁止されているブレーキオイルを航空機に給油し、事実と異なる整備記録を作成した他、成田空港でも2025年11月、貨物機内のレール損傷を「軽微な不具合」と判断し、必要な修理作業を行わず運航させていました。全日空では2024年、同様の不適切な整備で厳重注意を受けていて、国