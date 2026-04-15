スペイン領カナリア諸島近海で救助された、木造船に乗る移民＝2024年11月（ゲッティ＝共同）【パリ共同】スペインのサンチェス左派政権は14日、一定の条件を満たした不法移民約50万人を合法化する政策を正式決定した。サンチェス首相は「正義の行為だ」と主張。右傾化を背景に移民政策を厳格化する米政権や他の欧州諸国とは一線を画した動きで、今後の動向が注目されそうだ。スペインメディアによると、16日から6月30日まで申