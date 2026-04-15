きょうもポンドドルは買いが続き、一時１．３５ドル台後半まで上昇。本日の上げで７日続伸となっている。２００日線と１００日線を上放れる展開となっており、リバウンド相場が本格化しそうな気配が出ている。フィボナッチ６１．８％戻しの水準が１．３６ドル付近に来ており、目先の上値メドとして意識される。 英国はＧ７の中でエネルギー危機の影響を最も受ける国となり、それは失業率の上昇を招くとの指摘が出てい