レバノンの大統領は14日、レバノンとイスラエルによる和平に向けた協議について、イスラエル軍がレバノン南部から撤退することが唯一の解決策だとの考えを示しました。レバノンとイスラエルの駐米大使は14日、アメリカのルビオ国務長官仲介の下、ワシントンで協議を行っていますが、レバノンのアウン大統領は14日、「イスラエルが南部を占領し続ける限りレバノンに安定は戻らない」と即時停戦を求めました。そのうえで、「ワシント