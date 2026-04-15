NY株式14日（NY時間13:05）（日本時間02:05） ダウ平均48476.36（+258.11+0.54%） ナスダック23588.73（+404.99+1.75%） CME日経平均先物58655（大証終比：+625+1.07%） 欧州株式14日終値 英FT100 10609.06（+26.10+0.25%） 独DAX 24044.22（+301.78+1.27%） 仏CAC40 8327.86（+91.88+1.12%） 米国債利回り 2年債 3.764（-0.009） 10年債 4.272（-0.022） 30年債 4.88