バルセロナ・オープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：スペイン バルセロナ コート：クレー（赤土） 結果：[ブランドン ナカシマ] 2 - 0 [フアン マヌエル セルンドロ] 試合の詳細データはこちら≫ バルセロナ・オープン第2日がスペイン バルセロナで行われ、男子シングルス1回戦で、ブランドン ナカシマとフアン マヌエル セルンドロが対戦した。 第1セットはブラ