「ドジャース４−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのメッツ戦に「１番・指名打者」で出場。４打数無安打だったが、第１打席の死球で昨季から４７試合連続出塁とし、球団史上４位タイとなった。右肩甲骨付近への死球だったが、予定通り１５日に先発する見込み。チームは４−０で勝った。フィールドに大谷の絶叫が響き渡った。初回の打席で左腕・ピーターソンが投げた１５