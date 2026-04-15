アフリカ北東部スーダンで、軍と準軍事組織による内戦が始まってからきょうで3年です。WFP＝世界食糧計画は「世界最大の飢餓の危機が起きている」として警鐘を鳴らしています。スーダンでは2023年4月に、軍と準軍事組織「RSF」との戦闘が始まって以来、▼推計15万人から数十万人が死亡したと報じられていますが、正確な犠牲者数は分かっていません。国連によりますと、▼およそ1200万人が家を追われ避難民になったほか、▼人口の6