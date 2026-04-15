アメリカのトランプ大統領は14日、イランとの2回目の協議が2日以内にパキスタンで開催される可能性があるとアメリカメディアに語りました。トランプ大統領はニューヨーク・ポストの電話インタビューに応じ、パキスタンのイスラマバードにいる記者に対し、「あなたはそこにとどまるべきだ。2日以内に何かが起こる可能性がある」と伝えました。トランプ大統領はさらに、仲介役を担うパキスタン軍トップのムニール陸軍元帥について「