15日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比610円高の5万8640円と急騰。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては762.61円高。出来高は6826枚となっている。 TOPIX先物期近は3807.5ポイントと前日比37ポイント高、TOPIXの現物終値比は52.23ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58640