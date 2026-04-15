神戸は16日（日本時間17日未明）にアジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝アル・サッド戦（カタール）を行う。12日に離日し、14日は現地調整。クラブ広報によると、この日、GK前川黛也がチームに合流したという。前川は直近のリーグ名古屋戦でDFマテウス・トゥーレルと頭部を接触。脳しんとうではないと判断されたがチーム離日便には帯同せず、国内で様子を見ていた。アル・サッドには元ブラジル代表FWフィルミー