記事ポイントサイボクの創業80周年を記念した「とこトンまつり」がゴールデンウィークに5日間開催されます。特別ステージや豚肉グルメ、温泉、アスレチックなど家族で一日楽しめる施設がそろいます。無料駐車場1,400台を備え、車でもアクセスしやすいおでかけ先です。 サイボクは、創業80周年の感謝祭として2026年ゴールデンウィークに「とこトンまつり」を開催します。「とこトンまつり」は、ショーやグルメ、温泉、アスレチ