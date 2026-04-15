記事ポイント『社長の事業承継』は企業承継と不動産承継を一冊で学べます。『社長の事業承継』は3,000件超の実務知見をもとに承継準備の進め方を整理しています。『社長の事業承継』は後継者不在や情報共有不足に悩む経営者や家主の判断材料になります。 『社長の事業承継』が、企業の事業承継と不動産承継をまとめて学べる実務書として登場しています。『社長の事業承継』は、後継者不在や準備不足に直面する経営者や次世代