記事ポイントグランマーブルが初夏限定マーブルデニッシュ「オレンジティー」をオンラインショップで先行販売マーブルデニッシュ「オレンジティー」が紅茶の香りとオレンジピールの甘さを楽しめる季節限定フレーバーとして登場先行販売期間の購入者には京都らしい和雑貨「ぎをん春秋」を1点同梱 グランマーブルが、初夏限定マーブルデニッシュ「オレンジティー」をオンラインショップ限定で先行販売しています。マーブルデニ