記事ポイント竹書房の「ぼのフェス2026春」は全国の参加書店で4月下旬から順次始まり、対象コミックス購入で描き下ろしクリアカードがもらえます。フェア限定特典は「ぼのぼの」コラボイラスト入りのクリアカード全11種で、人気BL作品にTL作品も加わります。電子書籍ストアの「ぼのフェス2026」は4月7日から4月13日まで開催され、対象作品の大規模ディスカウントを利用できます。 竹書房のコミックスフェア「ぼのフェス2026春