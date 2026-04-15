記事ポイント勝沼醸造が5月23日にワインと音楽を楽しめる「Katsunuma Vinyly Vol.5」を開催アルガブランカ クラレーザ2025の飲み放題やランチBOX付きで春の甲州ワイナリー時間を満喫Peatixで前売券を販売し、塩山駅からの送迎にも対応 勝沼醸造が、山梨県甲州市のワイナリーでワインと音楽を楽しめる「Katsunuma Vinyly Vol.5」を5月23日に開催します。「アルガブランカ クラレーザ2025」のリリース前に味わえる飲み放題や、