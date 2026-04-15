記事ポイントアスクルの体験型イベント「いい明日がくる展」が六本木ヒルズアリーナで無料開催されます。アスクルの通販で扱う105シリーズの商品を、見て触れて試しながら選べます。時短やごみ削減、資源循環など、仕事とくらしに役立つ選択肢に出会えます。 アスクルが、仕事場とくらしの“いい明日”を体感できるイベント「いい明日がくる展」を開催します。いい明日がくる展は、ASKULやLOHACOで販売する商品を実際に試しな