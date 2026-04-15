アメリカ中央軍は、イランの港に出入りする船舶を対象とした「海上封鎖」の開始から24時間で、「封鎖を突破した船舶は1隻もなかった」と明らかにしました。アメリカ軍によるホルムズ海峡の封鎖措置は、日本時間の13日夜に始まりました。イラン側は対抗措置を辞さない構えを見せていますが、アメリカ中央軍は封鎖の開始から24時間が経過した14日、「アメリカ軍の封鎖を突破した船舶は1隻もなかった」と発表しました。そのうえで「6