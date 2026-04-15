アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けたイランとの2回目の直接協議が「今後2日以内に行われる可能性がある」との認識を示しました。トランプ大統領は14日、「ニューヨーク・ポスト」の取材に対し、イランとの直接協議について「今後2日間で何かが起こるかもしれない」と述べ、アメリカの代表団が再びパキスタンのイスラマバードへ向かう可能性があるとの認識を示しました。トランプ大統領は、前回の協議に同席したとされる