NY株式14日（NY時間12:04）（日本時間01:04） ダウ平均48531.47（+313.22+0.65%） ナスダック23560.17（+376.43+1.62%） CME日経平均先物58635（大証終比：+605+1.03%） 欧州株式14日GMT16:04 英FT100 10609.06（+26.10+0.25%） 独DAX 24044.22（+301.78+1.27%） 仏CAC40 8327.86（+91.88+1.12%） 米国債利回り 2年債 3.764（-0.009） 10年債 4.272（-0.022） 30年債