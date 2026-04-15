きょうもユーロドルは上値追いが続いており、一時１．１８ドル台を回復。本日で７日続伸となっており、２００日線を上放れる展開が見られている。足元の値動きでユーロ強気派の正当性が確認されつつあるが、今後は景気循環の改善が必要となるとの指摘も出ている。一方、ユーロ円は、ドル円の下落にもかかわらず、１８７円台での上下動に終始。本日は円が中立の値動きをしているようだ。 中東紛争は理論上