◇ナ・リーグドジャース4−0メッツ（2026年4月13日ロサンゼルス）試合後のクラブハウス。シャワーを浴び終えた大谷の右肩甲骨付近には10センチ四方の巨大湿布が貼られていた。着替えを済ませた後はチームメートと笑顔で談笑し、家路へ。2日後の15日（日本時間16日）には今季3度目の登板が控え、デーブ・ロバーツ監督は「明日が登板日でなくて良かった。打撲だと思う。先発には影響しない」と胸をなで下ろした。もん絶し