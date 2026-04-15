巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏と、サッカー元日本代表の岡崎慎司氏の初共演トークショーが13日（日本時間14日）、ニューヨークのマンハッタンで行われた。「次の世代へ」というテーマでは岡崎氏が「海外のクラブへ行くだけではなくて、そこで何をしたいのか、何を変えなければいけないのか」と私見から訴えた。一方、松井氏は「私の頃はメジャーリーグなんて映像でも見たことがなかった。今の子供たちはいい時代を