記事ポイントニチベイが2026年の新商品を体感できる展示会「ネオフェスタ2026」を全国16会場で開催します。ネオフェスタ2026が住宅向け窓まわり商品や住宅・オフィス向け間仕切り商品を会場ごとに紹介します。ネオフェスタ2026がアップサイクルノベルティなど環境配慮の取り組みもあわせて案内します。 ニチベイの新商品展示会「ネオフェスタ2026」が、5月14日の東京会場から全国16会場で順次開催されます。ネオフェスタ2026