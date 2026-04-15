記事ポイント「あるちゅーる」は全国25社超の卸業者・酒類販売店から仕入れしやすくなります。「あるちゅーる」は累計60万本販売、2,000店舗導入の実績があります。「あるちゅーる」はスティック型で提供しやすく、4種類の味を選べます。 EPICのスティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」は、飲食店がいつもの酒屋や卸業者から仕入れしやすくなります。「あるちゅーる」は2024年12月の発売から累計60万本を販売し、2,000